Actualidade

Os júris dos concursos de apoio ao cinema e audiovisual serão propostos pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), mas a aprovação caberá na mesma à Secção Especializada, do Conselho Nacional de Cultura, anunciou hoje o ICA.

Esta é uma das medidas que o ICA apresentou hoje como novidade à Secção Especializada do Cinema e Audiovisual (SECA) e que deverá ser aplicada nos concursos de apoio financeiro de 2018.

Em causa estão várias propostas de uma revisão da lei do cinema e audiovisual, há muito falada e discutida no setor, e que, segundo comunicado do ICA hoje, pretende introduzir "simplificação, flexibilização, responsabilização e transparência" na lei.