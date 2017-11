OE2018

PSD e CDS criticaram hoje o "ministério fantasma" ou "vazio" do novo ministro Adjunto durante o debate do Orçamento do Estado de 2018 e até PCP e BE fizeram vários desafios a Pedro Siza Vieira.

Na sua estreia parlamentar como ministro, após a remodelação governamental de outubro, Pedro Siza Vieira afirmou ter "funções peculiares", incluindo a "coordenação de departamentos", tendo duas áreas sob sua tutela: valorização do Interior e o programa Capitalizar.

Acabou por ser o primeiro "dossier" a motivar mais perguntas dos deputados, incluindo do PCP e do BE, que têm um acordo parlamentar com o PS para viabilizar o Governo.