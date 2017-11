Incêndios

O presidente da Administração Regional de Saúde (ARS), José Tereso, enalteceu hoje o apoio na área da saúde nas zonas atingidas pelos incêndios, ao intervir na entrega de viaturas aos centros de saúde de Pedrógão Grande e três concelhos vizinhos.

"A resposta às populações do lado da saúde tem sido exemplar", disse José Tereso, em Pedrógão Grande, no momento em que quatro carrinhas para apoio domiciliário foram oficialmente confiadas aos centros de saúde local e dos municípios de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, e da Sertã, no distrito de Castelo Branco.

O presidente da ARS recomendou aos cidadãos da região com eventuais problemas de saúde resultantes dos incêndios que eclodiram em Pedrógão Grande e em Góis, no dia 17 de junho, "que se dirijam ao presidente da junta ou da câmara", conforme o caso, ou aos responsáveis do Serviço Nacional de Saúde da área da sua residência.