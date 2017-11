Actualidade

O presidente da Câmara de Castelo Branco mostrou-se hoje satisfeito com a posição do Governo, que admitiu rever as portagens e dar incentivos fiscais a quem quer viver ou abrir empresas no Interior, medidas que sempre defendeu.

"Sempre defendemos em Castelo Branco medidas de discriminação positiva para os territórios do Interior. Este anúncio é, sem dúvida, um anúncio positivo para todos nós", afirmou à agência Lusa o presidente do município, Luís Correia.

O ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, garantiu hoje no parlamento que o executivo "usará todos os instrumentos que tem ao seu dispor" na prioridade que é desenvolver o Interior e travar o declínio das últimas décadas.