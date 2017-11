Zimbabué

O presidente do Zimbabué está reunido na sede da Presidência, em Harare, com os enviados especiais da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), após a intervenção militar, disse hoje um porta-voz do Governo sul-africano.

Segundo Clayson Monyela, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citado pela agência France-Presse, a missão da SADC engloba os ministros sul-africanos da Defesa e da Segurança Nacional, enviados pelo presidente Jacob Zuma, que preside atualmente à organização sub-regional da África Austral.

O encontro, insistiu Monyela, decorre na sede da Presidência zimbabueana, em Harare, confirmando as indicações avançadas por testemunhas à comunicação social local que davam conta de que uma caravana presidencial que, acompanhada por um helicóptero, estava a seguir com destino ao palácio presidencial.