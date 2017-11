Venezuela

O Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, vai retomar, a 1 e 2 de dezembro, as reuniões de diálogo com a aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD), anunciou, através de um comunicado, a Presidência da República Dominicana.

"Informamos que nos dias 1 e 2 de dezembro se celebrará uma reunião em Santo Domingo, com o Governo e a oposição da Venezuela, e os acompanhantes do processo", presidida pelo Governo da República Dominicana, explicou a presidência, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, o próximo encontro realiza-se na sequência das primeiras reuniões, celebradas em Santo Domingo, no mês de setembro, "e após os contactos celebrados nas últimas semanas".