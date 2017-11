Legionella

O CDS-PP exigiu hoje que o ministro da Saúde dê explicações públicas sobre a falta de manutenção de uma torre de refrigeração que poderá ter estado na origem do surto de 'legionella' no Hospital Francisco Xavier, em Lisboa.

"Exigimos que o senhor ministro não se esconda em relatórios, não se esconda em responsáveis de direções-gerais, não se esconda numa audição que iremos fazer de hoje a oito dias, e nos dê já uma explicação a todos", declarou o líder parlamentar, Nuno Magalhães.

Apesar da audição no parlamento do ministro Adalberto Campos Fernandes no dia 29 de novembro, os centristas querem explicações públicas imediatas.