Actualidade

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) rejeitou hoje um pedido de reintegração imediata apresentado pelo futebolista Adrien Silva, que está impedido de jogar devido a um atraso na entrega de documentos quando se transferiu do Sporting para o Leicester.

Segundo o TAS, o recurso apresentado pelo internacional português para poder jogar antes da reabertura do mercado continuará a ser analisada, mas o pedido de reintegração imediata foi recusado.

Em 04 de outubro, a FIFA rejeitou o recurso do Leicester para poder inscrever Adrien Silva, depois de os documentos da transferência do Sporting para o clube inglês terem sido entregues com um atraso de segundos.