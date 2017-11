Actualidade

A crise política no Líbano, num contexto de tensão com a Arábia Saudita, pode ter "consequências diretas" na Europa com um novo fluxo de refugiados, advertiu hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros libanês.

"A desestabilização do Líbano (...) terá consequências sobre os deslocados no Líbano e os refugiados que se encontram no Líbano que ficarão numa situação ainda mais frágil e se virarão para a Europa", afirmou Gebran Bassil durante um encontro em Berlim com o seu homólogo alemão.

O Líbano acolhe cerca de 1,5 milhões de refugiados do conflito sírio e a Europa quer evitar que estes partam para o Ocidente, provocando uma nova crise migratória, depois da de 2015.