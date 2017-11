Actualidade

O novo presidente do conselho de administração da Sonangol comprometeu-se hoje a "utilizar, reativar e atualizar" as regras e estatutos do grupo, para que as estratégias voltem a ser amplamente discutidas na petrolífera estatal angolana.

Carlos Saturnino falava aos jornalistas no final da cerimónia em que o Presidente de Angola, João Lourenço, conferiu posse ao secretário de Estado dos Petróleos, Paulino Jerónimo, e à administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol).

"Há um momento diferente na indústria petrolífera nacional, mas também internacional, de maneira que todos esses ingredientes fazem parte da base que nós vamos utilizar para esmiuçar qual vai ser o trabalho no curto, no médio e no longo prazo", disse Carlos Saturnino, que substitui no cargo Isabel dos Santos, exonerada, na quarta-feira, por João Lourenço.