Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu hoje em Londres uma "estratégia global inteligente e abrangente de combate ao terrorismo que aborde as causas profundas do extremismo violento" e que centre os esforços na defesa dos direitos humanos.

Num discurso intitulado "Luta contra o terrorismo e direitos humanos: vencer a luta preservando os nossos valores", numa palestra organizada pela SOAS University of London, Guterres enumerou cinco prioridades: maior cooperação internacional; maior prevenção; defesa dos direitos humanos e do estado de direito; combate do extremismo com argumentos inteligentes; e dar voz às vítimas do terrorismo.

"O terrorismo moderno está a ser travado a uma escala e a uma extensão geográfica completamente diferentes. Nenhum país pode reivindicar ser imune. Tornou-se numa ameaça sem precedentes para a paz, segurança e desenvolvimento internacionais", alertou.