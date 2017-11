OE2018

O ministro da Administração Interna disse hoje, no parlamento, que a proposta do Orçamento do Estado para 2018 vai prever 65 milhões de euros para equipamentos municipais afetados pelos incêndios e uma linha de crédito para limpeza de terrenos.

"Surgirão propostas amanhã, na fase de especialidade, que permitirão aos municípios responder à necessidade de reparar equipamentos municipais. A avaliação está feita, são 65 milhões de euros para as três fases, Pedrógão Grande, incêndios de julho e agosto e os incêndios de outubro", afirmou Eduardo Cabrita.

O governante, que falava na audição parlamentar de apreciação, na especialidade, da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), explicou que a proposta do Governo apresentada ao parlamento não poderia "antecipar" as necessidades resultantes das conclusões da comissão técnica independente e "muito menos o impacto dos incêndios" de outubro.