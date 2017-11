Incêndios

O distrito de Viana do Castelo registou, hoje, mais de 400 queimadas, duas das quais deram origem a incêndios florestais, um dia depois do fim do período crítico de defesa da floresta, disse hoje à Lusa a proteção civil.

O período crítico de incêndios, que prevê a proibição de lançar foguetes e fazer queimadas e fogueiras nos espaços florestais devido às condições meteorológicas, terminou na quarta-feira.

De acordo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), de Viana do Castelo, hoje "entre as 05:00 e 10:00 registaram-se mais de 200 queimadas, número que cerca das 18:30 ultrapassava as 400".