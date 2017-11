Actualidade

A Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou hoje para o perigo de incêndios a partir de sexta-feira e durante os "próximos dias", face a previsões de subida de temperatura e à seca que o continente atravessa.

Citando informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil alerta para um "período de tempo seco e subida de temperatura, para valores acima da média para esta época do ano".

"Estão reunidas condições favoráveis à propagação de incêndios rurais na eventualidade de se verificarem ignições do material lenhoso, uma vez que o país atravessa um já longo período de seca e, além disso, existe ainda grande quantidade de material combustível acumulado e suscetível de arder rápida e violentamente nos espaços florestais", alerta a Proteção Civil em comunicado.