Actualidade

A Frente Sindical de Docentes saiu hoje do Ministério da Educação sem acordo com o Governo, que propôs aos sindicatos que os professores apenas comecem a receber o valor correspondente à recuperação do tempo de serviço em 2020.

António Tojo, do Sindicato Nacional e Democrático dos Professores (SINDEP), um dos oito que integra a Frente Sindical de Docentes, disse aos jornalistas, à saída da reunião com o Governo, que os sindicatos se recusam a aceitar a proposta do executivo, que apenas pretende começar a pagar o valor dos anos de serviço congelados a partir de 2020, já na próxima legislatura.

A proposta do executivo prevê também que o pagamento inclua apenas sete anos, correspondentes ao período entre 2011 e 2017.