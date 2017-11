Actualidade

A Sonae Capital registou no terceiro trimestre um aumento homólogo do volume de negócios de 15,3%, para 59,64 milhões de euros, e dos lucros em 30,8%, para 4,42 milhões de euros.

A informação, divulgada hoje no sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, indica que nos primeiros nove meses do ano, a Sonae Capital teve um aumento do volume de negócios em 3,2%, para 135,18 milhões de euros, mas os lucros caíram 96,3%, para 490 mil euros.

Esta variação do resultado líquido deve-se à baixa em 89% da rubrica 'resultados de investimentos e empresas associadas', que passou para 1,99 milhões de euros.