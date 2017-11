Actualidade

A guia eletrónica para transporte de resíduos, obrigatória a partir de janeiro, já é usada por 500 entidades e permite às empresas pouparem até 9,8 milhões de euros, disse hoje o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente.

"Temos cerca de 500 entidades que já estão a utilizá-la [a guia eletrónica] diretamente e esse número, contudo, esconde uma realidade de agregadores e de empresas que têm várias instalações", afirmou à agência Lusa Nuno Lacasta.

Assim, no total, serão "entre as mil e as duas mil as unidades com transações [na área dos resíduos]. Tenho consciência que o universo é bastante mais vasto, poderá ir até 200 mil", estimou o responsável da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).