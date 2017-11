Actualidade

A obra "Three studies for a portrait of George Dyer", primeiro retrato que Francis Bacon dedicou ao seu amante e principal fonte de inspiração, foi arrematada por 38,6 milhões de dólares (32,6 milhões de euros), anunciou a Sotheby's.

Pintado em 1963, o tríptico marca o início da tempestuosa relação que Francis Bacon (1909-1992) manteve com George Dyer, que figura como protagonista de alguns dos quadros mais emotivos e criativos do pintor britânico de origem irlandesa.

George Dyer - que se suicidou em 1971 na mesma noite em que o Grand Palais de Paris homenageava Francis Bacon com uma grande retrospetiva - marcou a obra de Francis Bacon tanto antes como depois da sua morte.