O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) elogia o desempenho de Moçambique na transparência demonstrada depois da crise da dívida pública e considera que o país pode ser "o Qatar da África" em termos de gás natural.

"Elogio o Governo pela transparência e por saberem que têm de entrar em diálogo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em termos de garantir que as reformas continuam e que conseguem limpar a dívida", disse Akinwumi Adesina, em entrevista à Lusa, em Lisboa, no final de uma visita de trabalho à capital portuguesa, esta semana.

"Temos um investimento de mais de mil milhões de dólares em Moçambique e estamos confiantes que as reformas macroeconómicas estão a surtir efeito e temos apoiado muito o país na análise do sistema contabilístico para ver o nível de dívida que realmente têm", vincou o banqueiro, salientando que "o país está a dar os passos certos e tem um enorme potencial".