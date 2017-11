Actualidade

A comédia francesa "O espírito da festa" abre hoje o Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), numa edição com várias antestreias nacionais e dezenas de filmes dedicados, por exemplo, a Isabelle Huppert, Abel Ferrara ou Alain Tanner.

O festival cumpre uma nova edição repartido entre Lisboa e Sintra, até ao dia 26, e, embora tenha também teatro, artes plásticas e música, é o cinema - e os encontros dos seus autores com o público -, que comanda a programação.

A atriz francesa Isabelle Huppert, que vai estar em Portugal, é a grande homenageada deste ano, com a exibição de mais de uma dezena de filmes que protagonizou e com uma exposição de fotografia que lhe é dedicada, a inaugurar no sábado, em Sintra.