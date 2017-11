Actualidade

Os Estados Unidos instaram na quinta-feira o Camboja a "reverter as medidas recentes" contra o principal partido da oposição, que foi dissolvido no mesmo dia pelo Supremo Tribunal, a pedido do governo.

"Solicitamos ao governo real do Camboja que reverta as suas recentes medidas contra o CNRP, que liberte o dirigente do CNRP, Kem Sokha, e que permita aos partidos da oposição, à sociedade civil, e aos 'media' manterem as suas atividades", refere a Casa Branca num comunicado divulgado na noite de quinta-feira.

O Supremo Tribunal do Camboja anunciou na quinta-feira a ilegalização do principal partido da oposição, a oito meses de eleições consideradas decisivas para o país, dirigido há 32 anos pelo primeiro-ministro Hun Sen.