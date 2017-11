Coreia do Norte

Um enviado especial do Governo chinês chega hoje à Coreia do Norte, num período de crescente isolamento do regime de Kim Jong-un, imposto com a aprovação da China, devido ao seu programa nuclear e de mísseis balísticos.

Song Tao, chefe do Departamento de Colaboração Internacional do Partido Comunista Chinês (PCC), será o primeiro funcionário com nível ministerial a visitar a Coreia do Norte, desde outubro de 2015.

Os meios oficiais chineses informaram que Song reunir-se-á com Kim Jong-un para transmitir os resultados do XIX Congresso do PCC, realizado em outubro passado, mas a visita coincide com um período em que Pyongyang enfrenta as mais duras sanções de sempre, após ter efetuado vários testes nucleares e com mísseis balísticos.