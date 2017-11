Actualidade

O fenómeno de "Despacito", êxito firmado por Luis Fonsi e Daddy Yankee que tem feito história no panorama da música internacional, foi o vencedor dos Grammy Latino, conquistando quatro galardões, incluindo de melhor canção e melhor gravação do ano.

Na 18.ª edição dos Grammy Latino, que decorreram na noite de quinta-feira em Las Vegas, nos Estados Unidos, "Despacito" granjeou ainda o prémio de melhor fusão/interpretação urbana, pelo 'remix' com Justin Bieber, e o de melhor vídeo musical versão curta que - com mais de 4.300 milhões de visualizações - ostenta o recorde absoluto de visualizações na plataforma YouTube.

As discotecas de todo o planeta têm vibrado este ano com "Despacito" e na quinta-feira Luis Fonsi partilhou o extraordinário triunfo do tema com o 'rapper' porto-riquenho Daddy Yankee ou a compositora Erika Ender.