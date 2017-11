Actualidade

A TAP quer alterações ao Acordo da Empresa (AE) com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), como a flexibilização da realização de voos, considerando que "muitas das suas regras estão desajustadas face à realidade".

Numa carta enviada aos tripulantes, a que a Lusa teve acesso, o presidente executivo da TAP, Fernando Pinto, explica que o AE em vigor "não tem condições para ser mantido nos seus termos atuais", justificando que "muitas das suas regras estão desajustadas face à realidade" e "outras são utilizadas de forma abusiva por alguns, com prejuízo de todos".

De acordo com fonte oficial da TAP, entre as alterações propostas ao sindicato - que hoje serão analisadas em assembleia geral - estão "a adequação das especificações e garantias decorrentes do descanso a bordo à realidade atual, a flexibilização da realização de voos, ajustando o conceito de serviço noturno, permitindo aumentar as opções de cada um no que respeita às suas necessidades e estilos de vida, o aumento do número total de folgas, flexibilizando a sua distribuição e tornar definitiva a recente possibilidade, implementada a título excecional e em fase de avaliação, de se poder fazer pedidos nas datas festivas".