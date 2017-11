Actualidade

O tempo seco vai continuar pelo menos até à próxima quarta-feira, altura em que poderá haver precipitação, disse à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Vai continuar uma situação de tempo seco, com céu pouco nublado ou limpo. Poderá haver em alguns locais algumas neblinas e nevoeiros, o vento soprará fraco e as temperaturas mínimas são relativamente baixas, sobretudo no nordeste transmontano e Beira Alta, onde poderá haver formação de geada", adiantou.

De acordo com Maria João Frada, as temperaturas máximas são elevadas para esta época do ano, podendo variar entre os 18 e os 22 graus Celsius.