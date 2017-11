Zimbabué

O exército do Zimbabué, que controla a capital Harare, anunciou hoje que deteve pessoas próximas do Presidente, Robert Mugabe, e congratulou-se pelos "progressos significativos" da sua operação de purga no seio do partido no poder, o Zanu-PF.

"Queremos informar a nação de que progressos significativos foram alcançados no âmbito da nossa operação. Detivemos vários criminosos, enquanto outros continuam em fuga", disse o exército num comunicado publicado no jornal estatal The Herald.

O Presidente do Zimbabué e as forças armadas tiveram na quinta-feira uma reunião na sede da Presidência, com a mediação de um sacerdote e enviados do Governo da África do Sul.