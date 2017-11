Actualidade

As forças iraquianas retomaram hoje em algumas horas a última localidade do país controlada pelo grupo extremista Estado Islâmico, Rawa, na província de Al-Anbar, que faz fronteira com a Síria, anunciou o Ministério da Defesa do Iraque.

Em comunicado, o ministério diz que as unidades militares iraquianas e combatentes tribais locais entraram nos bairros do oeste de Rawa, junto ao rio Eufrates. Responsáveis anunciaram depois que as tropas tinham assumido o controlo da cidade.

"As tropas governamentais e unidades paramilitares tribais "libertaram toda Rawa e içaram a bandeira iraquiana em todos os edifícios oficiais", disse em comunicado o general Abdelamir Yarallah, do Comando Conjunto das Operações (JOC), que reúne as forças que combatem o Estado Islâmico (EI) no Iraque.