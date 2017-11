Actualidade

A Cruz Vermelha Portuguesa vai receber o Prémio Direitos Humanos 2017 da Assembleia da República pela sua atuação junto das populações afetadas pelos incêndios florestais, anunciou hoje a instituição.

O montante do prémio é de 25 mil euros e vai ser encaminhado para as vítimas dos incêndios florestais.

Segundo uma nota da Cruz Vermelha enviada à agência Lusa, "o júri do Prémio Direitos Humanos 2017, constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, deliberou por unanimidade propor a atribuição do Prémio Direitos Humanos 2017 (...) à Cruz Vermelha Portuguesa".