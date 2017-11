Web Summit

O número de compras e de levantamentos no multibanco em Lisboa na semana em que se realizou a cimeira de tecnologia Web Summit, entre 04 e 09 de novembro, aumentou 56% e 11% face a 2016, respetivamente.

Numa resposta escrita enviada hoje à agência Lusa, a SIBS informa que, entre a meia-noite de 04 de novembro e as 20:00 de 09 de novembro registou-se um "aumento de 56% no número de compras e de 11% no número de levantamentos face ao período homólogo" nas redes multibanco e ATM Express por si geridas no distrito de Lisboa.

A SIBS destaca que "os visitantes oriundos de França foram os que efetuaram mais compras e levantamentos", representando 14,3% do total.