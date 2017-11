Actualidade

A ministra da Justiça rejeitou hoje a possibilidade de o caso da mulher baleada acidentalmente numa perseguição policial estar a gerar alarme social, considerando que, apesar de ser algo que não deve acontecer, o Governo respondeu da forma correta.

"Eu não diria que isso [o caso] gere um alarme social, o que posso dizer é que, obviamente, foi um caso que seguramente o Governo já lastimou e que não deve acontecer", disse Francisca van Dunem, respondendo a questões dos jornalistas, à margem da sessão de abertura do XII encontro do Conselho Superior de Magistratura, que decorre até sábado em Tavira.

Apesar de ser uma matéria que não é diretamente do domínio da área da Justiça, a ministra referiu que aquilo que havia a fazer "foi aquilo que o Governo fez" com a instauração de um inquérito "para apurar as condições exatas" em que os factos ocorreram.