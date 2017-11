Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não quis hoje comentar diretamente as alterações em empresas públicas angolanas, mas afirmou que acompanha a situação, citando versos de Sophia de Mello Breyner.

"Todos nós vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, como dizia a Sophia de Mello Breyner", declarou o chefe de Estado, em resposta aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, de onde seguiu para o bazar internacional do corpo diplomático.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido questionado sobre as alterações feitas pelo novo Presidente de Angola, João Lourenço, na gestão de empresas públicas angolanas, que incluíram a retirada da Sonangol e do canal público de televisão dos filhos do seu antecessor, José Eduardo dos Santos.