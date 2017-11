Actualidade

O presidente da Comissão Europeia disse hoje, na abertura da "cimeira social", em Gotemburgo, Suécia, que os princípios acordados ao nível do pilar dos direitos sociais têm de constituir "um programa" para ser cumprido, e não somente "um poema".

Na sua intervenção de abertura naquela que é a primeira "cimeira social" ao nível de chefes de Estado e de Governo da União Europeia nos últimos 20 anos, Jean-Claude Juncker começou precisamente por lembrar que foi anfitrião da primeira (e anterior) cimeira social, chamada então "cimeira do Emprego", que teve lugar no Luxemburgo em 1997, e cujas conclusões foram "esquecidas".

"Sou o único nesta sala, com algumas exceções, a lembrar-me desse evento. E, como membro do Conselho Europeu, sei perfeitamente que nunca aplicamos as nossas conclusões. E nas conclusões (da cimeira de 1997), era dito que deveríamos realizar uma cimeira sobre o Emprego pelo menos uma vez por ano - demorou 20 anos a aplicarmos as nossas próprias conclusões", observou.