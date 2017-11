Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou hoje que "até ao final do mês" vai "dar início à primeira fase formal do investimento no Hospital do Seixal", de estudos, e o impacto orçamental será "na sua esmagadora maioria" em 2019.

"Vamos nas próximas semanas, até ao final do mês, dar início à primeira fase formal deste processo, que é a concretização de projetos e estudos e a adjudicação da fiscalização de todo o processo" relativamente ao Hospital do Seixal, disse Mário Centeno na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa onde está a ser ouvido a propósito da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

O governante explicou que "o investimento no Hospital do Seixal vai ser definido a partir desses estudos" e que o impacto orçamental deste investimento "decorrerá na sua esmagadora maioria em 2019", referindo que, segundo o planeamento atual, este hospital "estaria terminado no início de 2020".