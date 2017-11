OE2018

As medidas de reconstrução, indemnização, combate e prevenção aos incêndios vão valer 650 milhões de euros em 2018, dos quais 230 milhões de euros têm impacto no défice no próximo ano, disse hoje o ministro das Finanças.

No último dia para a apresentação de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), Mário Centeno descreveu que esses 650 milhões de euros incluem verbas para a reconstrução de habitações e atividade económica, apoio e ações de prevenção, estrutura de combate e de prevenção dos fogos.

Este montante será financiado por verbas do OE2018, que terão impacto no défice, por fundos comunitários "com impacto menor no défice", e linhas de crédito, que "mobilizam recursos reembolsáveis com impacto no défice mas de menor dimensão".