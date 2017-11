Actualidade

O presidente do Millennium BCP, Nuno Amado, disse hoje, a propósito das mudanças na administração Sonangol, que esta é uma "boa parceira" da instituição bancária e espera que "continue a ser".

"A Sonangol está muito bem, produz petróleo em Angola e é uma boa parceira do BCP. Tem sido uma ótima parceria do BCP e espero que continue a ser", declarou Nuno Amado, quando questionado pela agência Lusa sobre as alterações feitas pelo novo Presidente de Angola, João Lourenço, na gestão de empresas públicas angolanas, que incluíram a retirada da Sonangol e do canal público de televisão dos filhos do seu antecessor, José Eduardo dos Santos.

Isabel dos Santos, juntamente com a restante administração da Sonangol - Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, foi exonerada das funções na quarta-feira por decisão de João Lourenço, que colocou no seu lugar Carlos Saturnino, até agora secretário de Estado dos Petróleos.