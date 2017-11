Actualidade

O Ministério da Saúde propôs às Finanças a criação de uma carreira do médico dentista no Serviço Nacional de Saúde, anunciou hoje o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Fernando Araújo fez o anúncio na cerimónia de abertura do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, que decorre em Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado explicou que a recomendação para criar uma carreira do médico dentista na administração pública partiu do grupo de trabalho nomeado pelo Governo para analisar o enquadramento da atividade dos dentistas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS).