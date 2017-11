OE2018

O primeiro-ministro afirmou hoje que a reposição salarial aos professores do tempo de serviço congelado "não é tabu", mas sublinhou que a grande preocupação do Governo é garantir que não se repitam novos congelamentos de carreiras.

Em declarações aos jornalistas à saída de uma "cimeira social" de líderes da União Europeia em Gotemburgo, na Suécia, António Costa, questionado sobre se o Governo admite começar a pagar a reposição salarial do tempo de serviço congelado ainda nesta legislatura, como indicou na quinta-feira a Fenprof, começou por dizer que se "confundiram duas questões a propósito da questão dos professores", sendo que esta é "nova" e "muito difícil", sobretudo pelo seu impacto nas contas públicas, e escusou, por isso, comprometer-se com calendários.

"Aquilo que está em debate no Orçamento de Estado é o cumprimento de um compromisso que assumimos de pôr fim ao congelamento das carreiras, de todas as carreiras da administração pública e, portanto, pegar no cronómetro que está parado há vários anos e repô-lo a funcionar. É isso que está proposto no Orçamento do Estado e isso vai permitir a muitos funcionários do Estado, nas diferentes carreiras, poderem já progredir em 2018".