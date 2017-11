Actualidade

A ampliação do Alqueva arranca em 2018 para regar mais 50 mil hectares no Alentejo e levar água para abastecimento público a mais cinco concelhos, num investimento de 210 milhões de euros, revelou hoje o ministro da Agricultura.

O projeto Alqueva "foi dado como encerrado na sua atual dimensão de 120 mil hectares pelo Governo anterior" do PSD/CDS-PP, mas o atual Executivo PS vai ampliá-lo em mais 49.427 hectares, afirmou Luís Capoulas Santos, em entrevista à agência Lusa.

A ampliação do Alqueva avança no próximo ano e vai incluir, adiantou, "um vasto conjunto de obras" que o Governo quer ter concluído até 2022 para criar mais 49.427 hectares de regadio distribuídos por 13 novos blocos de rega, "espalhados um pouco por toda a região do Alentejo", sendo sete no distrito de Beja, cinco no de Évora e um no de Setúbal.