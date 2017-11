Actualidade

O Edifício Transparente (ET), situado junto à praia Internacional do Porto, apresenta anomalias que "envolvem um risco que pode provocar danos contra a saúde e a segurança das pessoas", conclui o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

De acordo com um relatório do LNEC datado de setembro, e a que a Lusa teve hoje acesso, o ET padece de patologias de diversos tipos, "quer de construção quer de manutenção", e algumas são "críticas".

"As deficiências [detetadas por peritos] assumem uma classificação de risco diferenciado, que varia de acordo com a gravidade, medida pelas consequências que podem provocar, quer na saúde e na segurança dos utilizadores, quer no desempenho e vida útil do edifício", lê-se no relatório.