Pedrógão Grande

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) denunciou hoje que a resposta psicológica está a falhar no terreno e defendeu um apoio especializado e porta a porta.

Cinco meses depois do grande incêndio de Pedrógão Grande, a AVIPG continua a bater-se por uma melhor resposta na área do apoio psicológico, tendo alertado hoje para o facto de as pessoas estarem a ser encaminhadas para os cuidados de saúde primários quando deveriam ter "um acompanhamento especializado em trauma e luto", afirmou a presidente da associação, Nádia Piazza.

"Estamos a ser remetidos para o sistema primário de saúde. Não é assim que se trabalha uma comunidade de desastre", disse aos jornalistas a responsável da AVIPG, após uma reunião com deputados do grupo parlamentar do PSD, em Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande.