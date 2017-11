Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, escusou-se hoje, em Gotemburgo, a comentar "assuntos da vida interna de Angola", mas admitiu que a cimeira UE-África na Costa do Marfim constituirá "uma excelente oportunidade" para falar com o Presidente angolano, João Lourenço.

"São assuntos da vida interna de Angola. Não vou estar aqui a tratar de matérias que são da estrita competência interna e da vida interna de Angola, que é um país independente, um Estado soberano e de que somos amigos e irmãos", respondeu, quando questionado pelos jornalistas sobre a situação naquele país, designadamente as alterações feitas pelo novo Presidente na gestão de empresas públicas angolanas, que incluíram a retirada da Sonangol e do canal público de televisão dos filhos do seu antecessor, José Eduardo dos Santos.

António Costa, que falava à saída de uma "cimeira social" de líderes da União Europeia, na Suécia, ao ser questionado sobre se tem previsto falar com João Lourenço em Abidjan, em 29 e 30 de novembro, por ocasião da cimeira UE-África, disse ser natural que assim aconteça, dado ambos participarem na reunião, e recordou que "não seria a primeira vez".