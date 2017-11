Actualidade

A seleção feminina portuguesa vai lutar, no sábado, pela revalidação do título europeu de padel, depois de hoje ter vencido a França nas meias-finais da competição, que decorre no Clube de Ténis do Estoril.

"Nós estamos a jogar em casa e queremos mais [do que a presença na final]. Ganhar seria um sonho. Se não for possível, vamos lutar para fazer o nosso melhor e deixar toda a gente orgulhosa", assumiu Filipa Mendonça.

Araújo e Mendonça completaram a tarefa iniciada por Catarina Nogueira e Kátia Rodrigues, que, no primeiro encontro das meias-finais, derrotaram Laura Clergue e Audrey Casanova, por duplo 6-1.