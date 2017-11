Actualidade

O cantor Tony Carreira vai ser ouvido a 27 de novembro pelo Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, seguindo-se o debate instrutório, no âmbito do processo em que é acusado pelo Ministério Público de plagiar 11 músicas.

No Requerimento de Abertura da Instrução (RAI) - fase facultativa e que visa comprovar a acusação do Ministério Público e seguir para julgamento ou arquivar o processo - a defesa do músico pedia a inquirição de dois peritos, do responsável jurídico pela Sociedade Portuguesa de Autores e a "tomada de declarações" de Tony Carreira que, quando foi constituído arguido e interrogado a 17 de fevereiro deste ano, não quis prestar declarações.

Segundo o despacho da juíza de instrução criminal, consultado hoje pela agência Lusa no TIC de Lisboa, a juíza agendou para as 10:30 de 27 de novembro "o interrogatório judicial de Tony Carreira, seguido do debate instrutório", e rejeitou a inquirição das três testemunhas, por considerar que essa diligência "não se reveste de qualquer utilidade" para a instrução.