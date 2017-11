Actualidade

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil rejeitou hoje, em assembleia-geral, por uma "larguíssima maioria" a proposta da TAP para rever o Acordo Empresa, mas garantiu que não haverá greve no Natal, disse a presidente.

"Recebemos, no dia 07, uma proposta com 28 pontos onde a TAP quer ver modificadas algumas cláusulas do nosso Acordo Empresa, mas modificadas de uma maneira inaceitável porque retirariam muito direitos aos tripulantes e qualquer capacidade de intervenção futura do sindicato na negociação", afirmou à Lusa a presidente do SNPVAC, Luciana Passo.

De acordo com a responsável, a assembleia-geral do sindicato, que se realizou hoje, "foi muita concorrida", com a participação de 946 votantes na moção que recusou a proposta da TAP e "só houve um voto contra e uma abstenção".