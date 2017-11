Actualidade

O dossiê de candidatura do Palácio Nacional de Mafra e respetiva Tapada foi entregue à UNESCO, anunciou hoje o presidente da Câmara de Mafra, no dia em que se assinala o tricentenário sobre a colocação da primeira pedra do monumento.

"Os três grandes dossiês de candidatura foram submetidos e, em 07 de novembro, a UNESCO [Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura] acusou a sua receção, inscrevendo-o entre o património que, em 2019, vai decidir", afirmou à agência Lusa Hélder Sousa Silva, presidente da câmara de Mafra, distrito de Lisboa.

Para a câmara municipal, que há mais de uma década persegue esse objetivo e liderou o processo, "é muito relevante, porque, se o palácio recebe hoje entre 300 mil a 400 mil visitantes [por ano], se viver a ter a designação, [será expectável] duplicar esse número", justificou o autarca.