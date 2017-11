OE2018

A CP - Comboios de Portugal tem de iniciar os processos de reparação e de compra de novos comboios no próximo ano, segundo uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) do PS.

Na proposta de alteração apresentada hoje pelos socialistas, "em 2018 a CP inicia os processos de aquisição e de reparação do material circulante, nomeadamente bi-modo e de topo de gama elétricos, necessários para assegurar níveis de qualidade da oferta compatíveis com a procura e com a prestação de um serviço de transporte regular, eficiente e seguro".

Para o PS, é necessário que "seja feito um investimento no material circulante ferroviário com vista à promoção de uma mobilidade sustentável da população".