OE2018

O PS anunciou hoje que viabilizará propostas de alteração ao Orçamento para o fim do corte de 10% nos subsídios de desempregados e remeteu a questão das carreiras dos professores para as negociações entre sindicatos e Governo.

Estas posições foram assumidas numa conferência de imprensa destinada à apresentação das propostas da bancada socialista de alteração ao Orçamento do Estado para 2018, durante a qual o presidente deste Grupo Parlamentar, Carlos César, também advertiu que o seu partido "reprovará todas as propostas, independentemente do seu proponente, que "desalinhem" face ao objetivo "equilíbrio orçamental".

Interrogado sobre a posição do PS face a propostas do Bloco de Esquerda, ou do PCP, para o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego após seis meses de benefício desta prestação social, Carlos César adiantou que a bancada socialista aprovará uma medida nesse sentido.