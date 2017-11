OE2018

O PS quer as indemnizações dos danos causados pelos incêndios de junho e de outubro não sejam tributadas como mais-valias em sede de IRS e de IRC, desde que sejam reinvestidas.

Numa proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), os socialistas defendem que, após os incêndios entre 17 e 24 de junho e de 15 e 16 de outubro (que causaram a morte a mais de 100 pessoas), "é necessário" apoiar as famílias e as empresas afetadas.

Nesse sentido, o PS considera que se justifica "a exclusão de tributação das mais-valias resultantes de indemnizações auferidas, no âmbito de contratos de seguro, como compensação dos danos causados por incêndios florestais, condicionando-se a exclusão desta tributação ao reinvestimento em equipamentos de idêntica natureza".