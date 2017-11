Actualidade

A Rede de Serviços Médico-Legais de Língua Portuguesa, com "objetivos de natureza pericial e científica", foi hoje formalmente constituída, em Coimbra, por iniciativa do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF).

Com a Rede, "pretende-se facilitar a partilha de normas" e "boas práticas médico-legais", bem como "o intercâmbio de estágios científicos, realização de ações conjuntas, sempre no respeito pela autonomia decisória de cada País", disse o presidente do INMLCF, Francisco Corte Real.

Os promotores da iniciativa acreditam que o projeto reforçará "os mecanismos de cooperação entre todos os profissionais desta área" que falam em português.