Actualidade

O ministro da Cultura admitiu hoje, em Mafra, que o atual Governo reviu o projeto do Museu da Música da anterior legislatura por questões financeiras, ao anunciar que o espólio vai ficar dividido entre Mafra e Lisboa.

"Existia um projeto do Governo anterior que, além de ser muito oneroso, implicava escavações, a destruição das cozinhas do torreão. Não concordamos com esse projeto, também por razões financeiras", afirmou Luís Filipe Castro Mendes à agência Lusa, durante as comemorações do tricentenário do lançamento da primeira pedra do palácio.

O Governo tem também "ambições para ter um museu com outras valências, para as quais precisa de um espaço maior" ao que está livre no Palácio Nacional de Mafra, acrescentou.